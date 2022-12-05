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Нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 06:37
Нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу
фото: twitter ЕП

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Установлена предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

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Решение также предусматривает запрет на связанное с транспортировкой предоставление технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи.

Поскольку предельная цена может периодически пересматриваться с целью адаптации к рыночной ситуации, сегодняшнее решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения предельной цены, чтобы обеспечить последовательное применение предельной цены всеми операторами.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

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Следует отметить, что с 5 февраля 2023 года вступит в силу запрет морской транспортировки российских нефтепродуктов.

Члены Группы семи, а также Австралия тоже ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из Российской Федерации.

Напомним, Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который могут утвердить уже через неделю.

Темы: Росcиянефтьсанкции
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