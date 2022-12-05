В Италии расположено наибольшее количество неофициальных китайских "полицейских участков" из более 100 по всему миру.

Об этом утверждается в докладе испанской группы по защите прав гражданских, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Утверждается, что китайские органы общественной безопасности использовали северный итальянский город Милан как европейский полигон для испытания полицейской стратегии по наблюдению за китайским населением за рубежом и принуждения диссидентов к возвращению на родину.

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Мадридская организация Safeguard Defenders сообщила в сентябре, что 54 таких станции предположительно существуют во всем мире. Эта информация вызвала полицейские расследования по меньшей мере в 12 странах, включая Канаду, Германию и Нидерланды.

В докладе, опубликованном в понедельник, правозащитная группа заявила, что обнаружила еще 48 таких участков, 11 из которых расположены в Италии. Другие выявленные участки находятся в Хорватии, Сербии и Румынии, говорится в докладе.

Итальянские отделения находятся в Риме, Милане, Больцано, Венеции, Флоренции, Прато, городе неподалеку от Флоренции, где проживает самая большая китайская община в Италии, и на Сицилии.

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Китай заявил, что эти офисы являются лишь "отделениями обслуживания", созданными для помощи китайским гражданам в бюрократических процедурах, таких как продление паспорта или водительских прав.

Правозащитная группа утверждает, что неофициальные полицейские участки используются Китаем для "преследования, угроз, запугивания и принуждения к возвращению в Китай для преследования".