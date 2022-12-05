Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская авиация продолжит наземные атаки на низком уровне - разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 09:41
скриншот

Британская разведка считает, что российские ВВС из-за плохой погоды зимой и нескольких других проблем будут сохранять низкий уровень наземных атак по украинским силам.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда"

В сводке отмечается, что в последние месяцы количество вылетов российских тактических боевых самолетов над Украиной значительно сократилось. Сегодня российские самолеты, вероятно, совершают десятки вылетов в день, тогда как в марте 2022 их количество достигало 300 в день.

"Россия потеряла уже более 60 самолетов в ходе конфликта, включая, вероятно, дополнительные истребитель-бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25 на прошлой неделе.

Сокращение количества вылетов, вероятно, является результатом продолжающейся высокой угрозы со стороны украинских сил ПВО, ограничения количества летных часов, доступных для российских самолетов, и ухудшения погоды", - говорится в обзоре.

Поскольку российская тактика наземных атак преимущественно зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут сохранять низкий уровень наземных атак в условиях плохой зимней погоды, считают британские разведчики.

Накануне британская разведка сообщила, что Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Латвия аннулировала лицензию канала "Дождь"

видеоВ российском Курске – пожар на аэродроме, власти говорят: это атака беспилотника

Карты боев от ISW: оккупанты хотят окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная

В Запорожье прогремели взрывы

видеоДень ЧМ-22: первая серия пенальти, все азиатские команды покинули турнир

В ближайшие дни половина Киевщины будет без света – ОВА

Все новости...
война
ВСУ за сутки уничтожили 540 оккупантов 2 танка и 1 вертолет - Генштаб
Россияне обстреляли Купянскую громаду на Харьковщине, есть разрушения - ГСЧС
За сутки на Донетчине оккупанты ранили 2 гражданских - ОВА
Последние новости
11:12
МИД: Если в Венгрии хотят двигаться к миру, можно начать с призыва к РФ прекратить войну
11:02
От Офиса президента до МВД: СБУ разоблачила на Киевщине массовую подделку пропусков
11:01
ФСБ просит заочно арестовать Верещук и Джапарову
10:56
фотоРоссияне хотят снести 950 домов в оккупированном Мариуполе – горсовет
10:53
Загрязненная, засоренная, поврежденная – экоинспекция рассказала о состоянии земли после вторжения россиян
10:44
В Кабмине обновили перечень оккупированных территорий для выплат переселенцам
10:44
В ОП рассказали, когда состоится пресс-конференция Зеленского
10:19
В Беларуси проверяют боевую готовность вооруженных сил, говорят, по плану
10:18
Цены на нефть растут после вступления в силу санкций против РФ
10:17
Россияне ударили по Харьковской области: погиб пенсионер
Все новости...