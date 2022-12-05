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СБУ пришла к УПЦ МП на Полтавщине: ищут "русский мир"

Станислав ПогориловПонедельник, 5 декабря 2022, 11:41
СБУ пришла к УПЦ МП на Полтавщине: ищут русский мир
Фото: СБУ

СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов".

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Детали: Сообщается, что все действия проводятся с участием представителей церкви. Правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обороту.

В СБУ подчеркнули, что мероприятия происходят в рамках действующего законодательства.

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Темы: СБУУПЦ МП
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