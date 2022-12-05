Путин до февраля хочет ввести тотальный контроль за россиянами-уклонистами – ГУР

Президент РФ Владимир Путин приказал создать цифровую базу данных военнообязанных, чтобы ввести тотальный контроль за местом фактического пребывания россиян и иметь возможность ограничивать уклонистов в их гражданских правах.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "После введения в эксплуатацию эта система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, которые не проживают по месту регистрации. Это гарантирует получение ими повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме СМС-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей. После этого все они будут обязаны явиться в указанные сроки к местам учета".

Детали: В частности, для военнообязанных будет невозможно покинуть территорию РФ без специального разрешения. ГУР сообщает, что им ограничат возможность пользования государственными услугами и сервисами. В случае необходимости могут заблокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже к пенсионным накоплениям. Работодателям будут предоставлять регламент действий в отношении тех, кто избегает мобилизации.

По окончанию разработки системы ее объединят с другими базами, в частности МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и тех, кто хочет изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), Роскадастра, Росреестра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов.

Система должна заработать до начала февраля 2023 года.

В то же время, как сообщает ГУР, на временно оккупированных территориях Украины оккупанты вводят воинский учет мужчин от 17 до 65 лет. Независимо от согласия конкретного лица, все они по умолчанию объявлены "гражданами России", которые подлежат призыву. Им запрещен выезд с места жительства, кроме "эвакуации" вглубь оккупированных территорий.

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Что этому предшествовало: 25 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин поручил создать ресурс с данными россиян, которые находятся или должны стать на воинский учет, несмотря на ранее объявленное завершение "частичной" мобилизации в РФ. Для этого оцифровываются все действующие документы воинского учета и имеющиеся архивы военкоматов. Главная цель - создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации.