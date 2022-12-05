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Партизаны рассказали о двух уничтоженных системах ПВО россиян в Мариуполе - советник мэра

Роман ПетренкоПонедельник, 5 декабря 2022, 12:33
Партизаны рассказали о двух уничтоженных системах ПВО россиян в Мариуполе - советник мэра
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С FACEBOOK КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

Партизаны сообщили, что в Мариуполе уничтожили две системы ПВО С-300 россиян, сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов к одному из мест базирования ПВО и техники оккупанта пришел хлопок.

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Есть подтверждение "с земли" от мариупольского сопротивления по поражению не менее 2 систем ПВО С-300, двух колесных единиц военной техники".

Темы: МариупольпартизаныРосcиявойна
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