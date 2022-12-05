Партизаны рассказали о двух уничтоженных системах ПВО россиян в Мариуполе - советник мэра

Партизаны сообщили, что в Мариуполе уничтожили две системы ПВО С-300 россиян, сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов к одному из мест базирования ПВО и техники оккупанта пришел хлопок.

Есть подтверждение "с земли" от мариупольского сопротивления по поражению не менее 2 систем ПВО С-300, двух колесных единиц военной техники".