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В Еврокомиссии отреагировали на взрывы на аэродромах под Рязанью и в Энгельсе

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 13:20

В Европейской комиссии прокомментировали сообщения об инцидентах на двух аэродромах в РФ - под Рязанью и в Энгельсе.

Об этом в понедельник на брифинге в Брюсселе говорил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В ответ на просьбу дать оценку инцидентов на двух российских аэродромах глубоко в тылу РФ, которые корреспондент назвал новым витком в войне, Стано отметил, что в ЕС всегда воздерживаются от комментирования развития событий на поле боя.

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Однако спикер подчеркнул, что Украина имеет полное право на оборону в незаконной агрессивной войне, которую против нее ведет Россия.

"Украина ведет законную оборонительную войну. Украина переживает жестокую незаконную атаку. Украина имеет абсолютное право, что зафиксировано также в международном праве, защищаться от этой агрессии, защищать свой народ и свои территории. Поэтому Евросоюз и государства-члены поддерживают Украину различными средствами: финансовыми, экономическими и военными", - сказал Стано.

Напомним, в понедельник утром стало известно, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики

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Темы: ЕврокомиссиявойнаРосcия
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