Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Еврокомиссии отреагировали на взрывы на аэродромах под Рязанью и в Энгельсе

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 14:20

В Европейской комиссии прокомментировали сообщения об инцидентах на двух аэродромах в РФ - под Рязанью и в Энгельсе.

Об этом в понедельник на брифинге в Брюсселе говорил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В ответ на просьбу дать оценку инцидентов на двух российских аэродромах глубоко в тылу РФ, которые корреспондент назвал новым витком в войне, Стано отметил, что в ЕС всегда воздерживаются от комментирования развития событий на поле боя.

Однако спикер подчеркнул, что Украина имеет полное право на оборону в незаконной агрессивной войне, которую против нее ведет Россия.

"Украина ведет законную оборонительную войну. Украина переживает жестокую незаконную атаку. Украина имеет абсолютное право, что зафиксировано также в международном праве, защищаться от этой агрессии, защищать свой народ и свои территории. Поэтому Евросоюз и государства-члены поддерживают Украину различными средствами: финансовыми, экономическими и военными", - сказал Стано.

Напомним, в понедельник утром стало известно, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕврокомиссиявойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Энергосистема восстанавливается после ракетной атаки, нужно еще несколько суток – Укрэнерго

В Мелитополе подорвали коллаборанта-соратника Кивы

У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов

фото, видеоУкраина вернула из плена 60 военных, среди которых защитники Мариуполя - ОП

Зеленский приехал на Донбасс и записал оттуда поздравление для ВСУ

видео Не Курском единым: в Брянской области дроны атаковали комбинат "Слава" – росСМИ

Все новости...
Еврокомиссия
В Еврокомиссии предостерегли Маска от допуска путинской пропаганды в Twitter
Еврокомиссия потратила почти €400 тысяч на виртуальную "вечеринку", куда пришли пять человек
В Еврокомиссии объяснили свою ошибку о якобы 100 тысячах погибших в ВСУ
Последние новости
15:41
Россия в понедельник выпустила по Украине ракет на $400 млн
15:36
Укрпочта выпустила новую благотворительную марку ко Дню ВСУ
15:29
НБУ поручил банкам обеспечить работу 35% отделений в случае вероятного блэкаута
15:29
В Днепре уберут из публичного пространства памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому - горсовет
15:24
Прогноз от Буданова: пропагандисты готовят Россию к поражению, это уже решенный вопрос
15:23
Энергосистема восстанавливается после ракетной атаки, нужно еще несколько суток – Укрэнерго
15:11
Россияне заявили, что в Донецке погибла так называемая "депутат ДНР"
15:05
В "Метинвесте" заявили, что санкции против Новинского не повлияют на работу компании
14:59
Россияне ограбили больницы и пожарку Новой Каховки: вынесли даже двери – ЦНС
14:47
видеоНа ежегодной премии "Украинской правды" будут собирать средства для "Повернись живим"
Все новости...