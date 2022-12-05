Путин проехался по Крымскому мосту, который ремонтируют после взрыва

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, ведущий к оккупированному полуострову.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Сообщается, что вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину о ремонтных работах.

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Агентство также опубликовало видео с Путиным за рулем автомобиля, который якобы едет по мосту.

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