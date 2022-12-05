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Путин проехался по Крымскому мосту, который ремонтируют после взрыва

Понедельник, 5 декабря 2022, 15:27
Путин проехался по Крымскому мосту, который ремонтируют после взрыва

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, ведущий к оккупированному полуострову.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Сообщается, что вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину о ремонтных работах.

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Агентство также опубликовало видео с Путиным за рулем автомобиля, который якобы едет по мосту.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движениячерез Крымский мост для легковых авто и автобусов.
  • Российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять компания "Нижнеангарскктрансбуд".

Темы: Крымоккупация
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