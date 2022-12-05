МИД после падения ракеты в Молдове призвал передать Украине современные системы ПВО

Падение ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и сделают невозможным дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее в понедельник сотрудники министерства внутренних дел Молдовы обнаружили ракету вблизи города Бричаны, что у границы с Украиной.

Напомним, предыдущий такой инцидент произошел утром 31 октября - на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в селе Наславча. В связи с этим МИД Молдовы объявил о высылке одного российского дипломата после инцидента; в ответ РФ выслала одного молдавского дипломата.

Во время обстрела 10 октября по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией Молдовы, в связи с чем молдавский МИД вызвал российского посла.