Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД после падения ракеты в Молдове призвал передать Украине современные системы ПВО

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 16:54

Падение ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и сделают невозможным дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее в понедельник сотрудники министерства внутренних дел Молдовы обнаружили ракету вблизи города Бричаны, что у границы с Украиной.

Напомним, предыдущий такой инцидент произошел утром 31 октября - на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в селе Наславча. В связи с этим МИД Молдовы объявил о высылке одного российского дипломата после инцидента; в ответ РФ выслала одного молдавского дипломата.

Во время обстрела 10 октября по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией Молдовы, в связи с чем молдавский МИД вызвал российского посла.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПВОМолдоваУкраинаМИД
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа спутниковых снимках российской авиабазы в Энгельсе виден поврежденный самолет

видеоОмбудсман показал россиян, которых Украина отдала во время обмена 6 декабря

Запрет четырех росканалов и экспорта на 2,3 млрд евро: СМИ узнали подробности новых санкций ЕС

Энергосистема восстанавливается после ракетной атаки, нужно еще несколько суток – Укрэнерго

В Мелитополе подорвали коллаборанта-соратника Кивы

У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов

Все новости...
ПВО
Силы ПВО сбили десятки ракет во время массированной атаки
Во многих областях Украины раздавались взрывы и работала ПВО
Залужный поговорил с генералом Милли о потребностях Украины в ПВО
Последние новости
18:39
В Индонезии теперь можно попасть в тюрьму за внебрачные отношения
18:37
Оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры в Кривом Роге – Вилкул
18:35
фото, видеоЗеленский после Донбасса поехал к бойцам на Харьковщину
18:31
Минфин разместил военных облигаций еще на 3 млрд: ставку подняли до 19,5%
18:17
видеоВСУ провели штабную тренировку возле границы с Беларусью
18:14
Программа Grain from Ukraine собрала $190 млн взносов от партнеров
18:11
Recorded Future поможет защитить критическую инфраструктуру Украины – Минцифра
18:08
СБУ разоблачили директора-коллаборантку в Мелитополе
17:55
Дефицит в энергосистеме после последней атаки составляет 19% – Шмыгаль
17:37
В Харькове новогоднюю елку установят в метро
Все новости...