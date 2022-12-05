Пескову пришлось оправдывать Путина, который проехался на Mercedes
Понедельник, 5 декабря 2022, 17:26
Президент России Владимир Путин проехал в понедельник по Крымскому мосту на Mercedes, потому что на месте была "такая машина" и не "хотели гонять лишние".
Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС, которое цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Детали: На вопрос, почему был выбран Mercedes, а не, например, отечественный президентский Aurus, Песков ответил: "Просто на месте была такая машина".
"Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", - добавил он.
Что этому предшествовало: В понедельник российские СМИ показали, как Путин посетил Крымский мост, ведущий к оккупированному полуострову.
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