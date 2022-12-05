Пескову пришлось оправдывать Путина, который проехался на Mercedes

Президент России Владимир Путин проехал в понедельник по Крымскому мосту на Mercedes, потому что на месте была "такая машина" и не "хотели гонять лишние".

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС, которое цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: На вопрос, почему был выбран Mercedes, а не, например, отечественный президентский Aurus, Песков ответил: "Просто на месте была такая машина".

"Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал", - добавил он.

Что этому предшествовало: В понедельник российские СМИ показали, как Путин посетил Крымский мост, ведущий к оккупированному полуострову.