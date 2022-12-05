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Защитники Украины поразили два пункта управления врага – Генштаб ВСУ

Понедельник, 5 декабря 2022, 17:39
Защитники Украины поразили два пункта управления врага – Генштаб ВСУ
Украинские бойцы, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В 285 сутки полномасштабной войны украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и оружия российских войск, а ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника 5 декабря

Дословно: "В течение текущих суток, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре на всей территории Украины. В частности под удар попали энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

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По предварительной информации, более 60, из более чем 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами ПВО Сил обороны. Информация уточняется".

Детали: Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Активно применяют авиацию в Донецкой области.

В то же время, авиация Сил обороны Украины за текущие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника, информирует Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. С целью поддержания войск в готовности к применению, до 12 декабря продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Бугруватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Червонопоповка, Терны, Макеевка и Медвежье в Донецкой области. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение, ведя наступательные действия. Обстрелам из всего спектра артиллерии подверглись 26 районов населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Осуществил обстрелы по районам Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар недалеко от города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. В частности городов Времовка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Миловое, Тягинка, Токаревка Херсонской области и города Херсон.

Темы: войнаГенштаб
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