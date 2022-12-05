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Пике вражеского "аллигатора": появилось еще одно видео сбитого Ка-52

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 18:54
скриншот

Появилось еще одно видео, на котором в деталях видно уничтожение российского вертолета Ка-52, имевшее место 4 декабря.

Источник: Государственная пограничная служба в Facebook

Дословно: "Можно смотреть вечно, как горит огонь, течет вода и на пике вражеского "аллигатора".

Что предшествовало: Около 14.00 в воскресенье подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" сбило вражеский вертолет Ка-52.

3 декабря пограничники сбили в окрестностях Бахмута вражеский самолет СУ-34.

Темы: война
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