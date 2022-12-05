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Президент Молдовы после ракетной атаки на Украину призвала усилить давление на РФ

Понедельник, 5 декабря 2022, 19:02

Президент Молдовы Майя Санду осудила российские удары по критической инфраструктуре Украины и призвала международное сообщество усилить давление на РФ.

Об этом она написала в Twitter, передает "Европейская правда".

"Мы решительно осуждаем неоднократные нападения России на граждан Украины, гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Международное сообщество должно усилить давление на Россию с целью прекращения войны. Только таким образом мы сможем положить конец страданиям и гибели людей", - написала Санду.

При этом она не стала комментировать падение ракеты на территории Молдовы.

Как сообщалось, ранее в понедельник сотрудники министерства внутренних дел Молдовы обнаружили ракету вблизи города Бричаны, что у границы с Украиной.

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Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 5 декабря предупредила граждан о возможных отключениях электроэнергии и сообщила о ракете, упавшей возле Бричан

"Мне сообщили, что пограничники обнаружили части ракеты возле Брычан. Пограничная полиция усилила контроль и оцепила зону, где упала ракета. Кроме того, Moldelectrica предупредила о возможных отключениях электроэнергии", - рассказала премьер.

При этом Гаврилица подчеркнула, что молдавские власти осуждают атаки на гражданские объекты в Украине и поддерживают украинский народ. "Я и мои коллеги делаем все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить рискованных для наших граждан ситуаций", - подчеркнула она.

В украинском МИД заявили, что падение ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

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