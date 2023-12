Кулеба: Чем больше военных преступлений совершает РФ, тем больше оружия должна получать Украина

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередных ракетных обстрелов России призвал партнеров увеличить предоставление оружия Украине для прекращения российского террора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия выпустила очередной шквал ракет по нашей критически важной гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей электроэнергии, воды и отопления в условиях низких температур. Чем больше военных преступлений совершает Россия, тем больше оружия должно быть предоставлено Украине для скорейшего прекращения российского террора", - написал Кулеба в Twitter.

Russia has fired another barrage of missiles at our critical civilian infrastructure trying to deprive people of power, water, and heating amid freezing temperatures. The more war crimes Russia commits, the more weapons should be provided to Ukraine to end Russian terror sooner.