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Кулеба: Чем больше военных преступлений совершает РФ, тем больше оружия должна получать Украина

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 19:20

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередных ракетных обстрелов России призвал партнеров увеличить предоставление оружия Украине для прекращения российского террора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия выпустила очередной шквал ракет по нашей критически важной гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей электроэнергии, воды и отопления в условиях низких температур. Чем больше военных преступлений совершает Россия, тем больше оружия должно быть предоставлено Украине для скорейшего прекращения российского террора", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, в МИД заявили, что падение ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

Темы: Кулеба ДмитрийоружиевойнаРосcия
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