КНДР осуществила артиллерийский обстрел в ответ на учения Южной Кореи и США

Северная Корея в понедельник выпустила около 130 артиллерийских снарядов в восточную и западную морские буферные зоны, реагируя на проведение Южной Кореей и Соединенными Штатами военных учений с боевой стрельбой в приграничном регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yonhap.

По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), артиллерийские обстрелы КНДР велись, вероятно, с применением реактивных систем залпового огня.

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Снаряды попали в морские буферные зоны к северу от Северной разграничительной линии (фактической морской границы), которые были установлены согласно военному соглашению между Сеулом и Пхеньяном от 19 сентября 2018 года.

"Артиллерийские обстрелы восточной и западной морских буферных зон являются явным нарушением военного соглашения от 19 сентября, и мы решительно призываем Север немедленно прекратить их", - говорится в заявлении ОКНШ Южной Кореи.

Пхеньян в свою очередь подтвердил, что совершил артиллерийские обстрелы в ответ на военные учения Южной Кореи и США, и призвал Сеул "прекратить нагнетание напряженности" путем проведения военных действий вблизи границы.

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В 2022 году КНДР осуществила рекордное за последнее время количество ракетных испытаний, а также поднимала авиацию и осуществляла артиллерийские обстрелы у южнокорейской границы.

Южная Корея и США считают, что Пхеньян может готовиться к осуществлению ядерного испытания - седьмого с 2006 года.