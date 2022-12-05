Россияне причинили вред мужскому монастырю в Сумской области

Глинская пустынь пострадала 5 декабря от российских обстрелов Сумской области из РСЗО, на территории мужского монастыря пострадали коровы.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Глинская пустынь пострадала сегодня от российских обстрелов. Это Шалыгинская община. На приграничье враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня.

"Прилеты" были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные постройки. Там от осколков погибли две коровы, еще трое животных ранены. Люди уцелели".