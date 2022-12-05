МИД Молдовы прокомментировал падение ракеты возле границы с Украиной

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы "самым решительным образом" осудило ракетные обстрелы Российской Федерацией Украины, во время которых вблизи молдавско-украинской границы упала ракета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Эти неоправданные действия приводят к драматическим последствиям в Украине, оставляя людей без электричества, отопления, а в некоторых случаях и воды. Дипломатические учреждения Республики Молдова в Украине внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении ведомства.

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Там напомнили, что граждане Молдовы, которые находятся в Украине, могут обращаться в молдавское посольство в Киеве или консульство в Одессе за специализированной консульской помощью в случае возникновения любой исключительной ситуации.

Как сообщалось, ранее в понедельник сотрудники министерства внутренних дел Молдовы обнаружили ракету вблизи города Бричаны, что у границы с Украиной. Кроме того, во время обстрелов госпредприятие Молдовы Moldelectrica сообщило о нарушениях в системе электроснабжения.

В украинском МИД заявили, что падение ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.