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Венгрия не будет тренировать украинских военных: "Хотим двигаться к миру"

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 20:53

Государственный секретарь по вопросам двустороннего сотрудничества министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт не будет тренировать украинских военных на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии - нет. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", - написал Менцер в Facebook в понедельник.

Заявление представителя венгерского МИД прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые государства - например, Чехия - уже начали или планируют начать подготовку на своей территории военных из Украины.

Это происходит в рамках миссии Европейского Союза EUMAM, мандат которой сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

Как сообщал на прошлой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в миссии EUMAM участвуют 20 стран ЕС, а 1100 украинских военных уже проходят обучение в различных лагерях.

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Темы: ВенгрияРосcияУкраинавойна
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