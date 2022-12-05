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Полиция показала остатки сбитой ракеты в полях Киевской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 21:12
фото из ТГ Небытова

Сбитую ракету оккупантов обнаружили полицейские на одном из полей Киевщины 5 декабря.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь: "Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Спасибо силам ПВО за отличную работу.

 
 

Еще раз напоминаю гражданам - во время воздушной тревоги, проходите в укрытие!".

Что предшествовало: Днем 5 декабря Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Агрессор выпустил более 7 десятков ракет. Более 60 из них сбила украинская ПВО.

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Темы: Киевская областьвойна
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