В Праге поставили скульптуру Путина-гоблина - на средства с продажи купят Украине оружия

На месте памятника советскому генералу Коневу в Праге временно поставили скульптуру гоблина с лицом президента России Владимира Путина - ее продадут на аукционе, а вырученные средства передадут на покупку оружия для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Автором скульптуры под названием "Демон Ахриман" (по названию демона в персидской мифологии) является чешский кузнец и скульптор Душан Достал. Она изображает Путина в образе гоблина, который закручивает газовый кран.

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По словам Достала, скульптура изображает абсолютное зло и символизирует ответственного за рост цен на энергоносители, а также содержит параллели с нацистским лидером Адольфом Гитлером - "Путин-гоблин" тоже держит поднятую в нацистском приветствии правую руку.

Размещение скульптуры организовал инициатор акции "Подарок для Путина" бизнесмен Далибор Дедек. Он говорит, что скульптуру продадут на аукционе, а вырученные средства направят на приобретение оружия Украине.

"Скульптура должна стать сигналом для Чехии, что проблема в Украине все еще продолжается и требует решения. Второй сигнал - украинцам, что мы с ними, и третий должен быть для России, что так же, как был памятник маршалу Коневу, который воспринимался положительно, так теперь они плюнули на свою историю", - сказал Дедек.

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Напомним, в 2020 году в Праге был демонтирован монумент Коневу, который до этого много раз закрывали и обливали краской. Также перед ним устанавливали разъяснительные таблички о советской оккупации.

Уже после полномасштабного вторжения в Украину городские власти Праги лишили Конева звания почетного гражданина города и переименовали названную в его честь улицу.