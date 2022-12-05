Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После атаки РФ Резников обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 21:44
После атаки РФ Резников обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО
иллюстрация из ТГ Резникова

Сразу после массированной ракетной атаки РФ министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином о дальнейшем усилении ПВО Украины.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Хочу выразить глубокую благодарность Ллойду Остину, который искренне беспокоится о ситуации в Украине. Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированного ракетного удара России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны.

Реклама:

Спасибо США за вашу постоянную поддержку".

Темы: РезниковПВОСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: