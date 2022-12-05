После атаки РФ Резников обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО
Понедельник, 5 декабря 2022, 21:44
Сразу после массированной ракетной атаки РФ министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином о дальнейшем усилении ПВО Украины.
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь: "Хочу выразить глубокую благодарность Ллойду Остину, который искренне беспокоится о ситуации в Украине. Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированного ракетного удара России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны.
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Спасибо США за вашу постоянную поддержку".