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После атаки РФ Резников обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 22:44
иллюстрация из ТГ Резникова

Сразу после массированной ракетной атаки РФ министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином о дальнейшем усилении ПВО Украины.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Хочу выразить глубокую благодарность Ллойду Остину, который искренне беспокоится о ситуации в Украине. Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированного ракетного удара России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны.

Спасибо США за вашу постоянную поддержку".

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Темы: РезниковПВОСШАвойна
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