После атаки РФ Резников обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО

Сразу после массированной ракетной атаки РФ министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином о дальнейшем усилении ПВО Украины.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Хочу выразить глубокую благодарность Ллойду Остину, который искренне беспокоится о ситуации в Украине. Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированного ракетного удара России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны.

Спасибо США за вашу постоянную поддержку".