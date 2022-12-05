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Глава Укрэнерго: День-два нужно на то, чтобы стабилизировать систему

Елена РощинаПонедельник, 5 декабря 2022, 23:16
Владимир Кудрицкий, фото из его Facebook

На восстановление производства электроэнергии после ракетных ударов по энергетике Украины, которые Россия нанесла 5 декабря, понадобится несколько дней, после этого энергетическая система начнет стабилизироваться.

Источник: глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона вечером 5 декабря

Детали: После того, как 5 декабря было выпущено более 70 ракет и около 10 из них долетели, по словам Кудрицкого, нанесены значительные повреждения как электростанциям, так и подстанциям "Укрэнерго" – но ситуация контролируемая. 

Прямая речь: "Есть определенные ограничения аварийные энергоснабжения... Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра (в понедельник-вторник – ред.), пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность. День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе – после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется.  

Это будет вся Украина (с аварийными отключениями – ред.). У нас есть регионы, которые пострадали больше других – в частности, Одесская область. Сейчас мы подаем напряжение туда по резервным схемам питания, чтобы запитать, прежде всего, критическую инфраструктуру города и хотя бы частично подать электроэнергию гражданам. Думаю, что эту ситуацию мы также решим в ближайшие пару дней. 

И по другим областям, где были аварийные отключения энергопотребителей, сейчас восстанавливается энергоснабжение постепенно. Этот процесс будет продолжаться сегодняшние вечер и ночь. Параллельно наши ремонтники будут работать над восстановлением энергосистемы: подстанций и линий электропередач".

Детали: Аварийные отключения были применены по всей стране, чтобы не разбалансировать систему – сейчас их уже постепенно заменяют на лимиты потребления для каждой области. 

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Во вторник 6 декабря эти лимиты будут подобны тем, что были 3-4 дня назад, сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" считает, что россияне намеренно выбрали для атаки время пиковых морозов, чтобы "выключить украинскую энергосистему" именно во время похолодания и причинить максимальные страдания украинцам. 

"Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики", – сказал Кудрицкий.

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Темы: электроэнергияэнергетикаракетный ударвойна
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