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Премьер Грузии обвинил оппозицию в отправке добровольцев в Украину

"Украинская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 23:46
Иракли Гарибашвили, фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что представители оппозиции набирают и отправляют граждан страны воевать в Украину.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Гарибашвили на заседании правительства 5 декабря заявил, что его оппоненты хотели бы "получить политические дивиденды от гибели граждан Грузии", имея в виду потери среди грузинских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ.

Прямая речь: "Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников, с начала войны в Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители "партии войны" забирают в Украину наших сограждан".

Детали: Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших, их родственникам и близким.

Он заявил, что уже 33 гражданина Грузии погибли в результате боевых действий в Украине.

Премьер-министр Грузии сказал, что "благодаря разумной политике власти "второй фронт" в Грузию перенести не удалось, несмотря на многочисленные попытки". 

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Прямая речь: "Если бы сейчас оппозиция была у власти, она превратила бы Грузию в полигон".

Этому предшествовало: 4 декабря стало известно о гибели шестерых грузинских добровольцев в боях под Бахмутом в Донецкой области. По словам военнослужащего Ромео Парулавы, его соотечественники попали в окружение.

Позже основатель и командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили в эфире сообщил, что погибшие грузинские добровольцы воевали за Украину в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

"Парни попали в окружение. Они отказались сдаваться в плен оккупантов. Россияне накрыли их тяжелым огнем из артиллерии. За время войны в Украине погибло уже 33 добровольца из Грузии. Грузия пожертвовала многими жизнями для поддержки Украины", – отметил Мамулашвили.

Темы: ГрузиявойнаУкраина
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