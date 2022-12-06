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Российские ракетные удары неэффективны против украинской решимости – посол Британии

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 01:44
Российские ракетные удары неэффективны против украинской решимости – посол Британии
ПОСОЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В УКРАИНЕ МЕЛИНДА СИММОНС. ФОТО: WWW.GOV.UK

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала жестокими и циничными ракетные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Источник: Симмонс в Twitter

Прямая речь: "Ракетные удары России по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решимости".

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Темы: ракетный ударРосcияВеликобритания
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