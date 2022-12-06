Российские ракетные удары неэффективны против украинской решимости – посол Британии
Вторник, 6 декабря 2022, 02:44
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала жестокими и циничными ракетные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
Источник: Симмонс в Twitter
Прямая речь: "Ракетные удары России по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решимости".
🇷🇺 missile strikes on 🇺🇦 civilian energy infrastructure are cruel, cynical and ineffective against Ukrainian spirit and determination.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 5, 2022
Предыстория:
- 5 декабря Россия сдвоила восьмую массированную ракетную атаку по энергетической системе Украины, начиная с 10 октября. Воздушные силы Украины сбили более 60 ракет, выпущенных Россией по территории Украины. Силы ПВО сбили ракеты над Киевской, Полтавской и Днепропетровской областями.
- Однако в результате этой атаки есть попадания в объекты энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях Украины. В частности, повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области.
- Одно из предприятий ДТЭК отключили от энергосистемы из-за его повреждения в результате атаки.