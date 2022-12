Российские ракетные удары неэффективны против украинской решимости – посол Британии

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала жестокими и циничными ракетные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Источник: Симмонс в Twitter

Прямая речь: "Ракетные удары России по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решимости".

🇷🇺 missile strikes on 🇺🇦 civilian energy infrastructure are cruel, cynical and ineffective against Ukrainian spirit and determination.