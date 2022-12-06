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В ОП рассказали, когда состоится пресс-конференция Зеленского

Ирина БалачукВторник, 6 декабря 2022, 09:44
В ОП рассказали, когда состоится пресс-конференция Зеленского
Пресс-конференция Зеленского в метро 23 апреля. Фото ОП

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится тогда, когда будут решены все вопросы безопасности.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Никифорова: "Пресс-конференция, конечно, будет. Но пока каких-то конкретных планов нет. Есть очень много вопросов по безопасности".

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Детали: Пресс-секретарь президента отметил – если организовывать классическую пресс-конференцию с открытой аккредитацией, то должно быть "абсолютно безопасное место проведения – как тогда в метро (23 апреля Зеленский провел пресс-конференцию в метрополитене в Киеве – ред.)".

В то же время он добавил, что такие места трудно найти, поскольку "их, по сути, нет".

Никифоров также отметил, что на его столе есть сотни запросов на интервью с Зеленским.

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Он уточнил, что заявки на интервью с президентом получают и гендиректор Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева, и советник главы ОП Михаил Подоляк, и даже украинские послы за рубежом.

Никифоров напомнил, что Зеленский уже дал интервью NBC, АВС и другим.

Темы: ЗеленскийСМИ
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