ФСБ просит заочно арестовать Верещук и Джапарову
Вторник, 6 декабря 2022, 11:01
Российские оккупанты просят заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову.
Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Российское следствие просит московский суд заочно арестовать Верещук и Джапарову за якобы "нарушение территориальной целостности России".
В частности, ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте украинских чиновников.
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