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ФСБ просит заочно арестовать Верещук и Джапарову

Алена МазуренкоВторник, 6 декабря 2022, 10:01
ФСБ просит заочно арестовать Верещук и Джапарову

Российские оккупанты просят заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Российское следствие просит московский суд заочно арестовать Верещук и Джапарову за якобы "нарушение территориальной целостности России".

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В частности, ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте украинских чиновников. 

Темы: ВерещукРосcиявойнаМИД
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