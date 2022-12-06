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ФСБ просит заочно арестовать Верещук и Джапарову

Алена МазуренкоВторник, 6 декабря 2022, 11:01

Российские оккупанты просят заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Российское следствие просит московский суд заочно арестовать Верещук и Джапарову за якобы "нарушение территориальной целостности России".

В частности, ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте украинских чиновников. 

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Темы: ВерещукРосcиявойнаМИД
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