Посольство Украины в Румынии получило два подозрительных конверта, вызвали саперов

Посольство Украины, которое расположено в столице Румынии - Бухаресте, получило два подозрительных конверта 6 декабря около 11:00 по местному времени

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Полиция выехала на место происшествия, чтобы обезопасить территорию, сообщает источник румынского издания. На месте также находятся пиротехнические группы для проведения конкретных проверок.

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"Группы взрывотехников выехали в посольство Украины сегодня после звонка на линию 112, в котором говорилось о том, что было получено несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их исследования. После проведения пиротехнического контроля будет понятно, нужно ли их изымать и безопасно транспортировать", - отмечает издание.

Напомним, 5 декабря в Испании полиция изъяла в почтовом отделении новые конверты, в которых были глаза животных, адресованные украинским дипломатическим учреждениям с целью запугивания.

"В целом уже имеем 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах. Как уже отмечал Дмитрий Кулеба, украинских дипломатов не запугать и не сломать. Мы будем и в дальнейшем эффективно работать на защиту Украины от врага и нашу победу", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных зафиксировали в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции.