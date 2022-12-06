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Инженерные войска РФ собственноручно выкопали себе могилы на Донетчине

Валентина РоманенкоВторник, 6 декабря 2022, 12:15
Инженерные войска РФ собственноручно выкопали себе могилы на Донетчине
миномет. иллюстративное фото

В Донецкой области пограничники и "Черные запорожцы" уничтожили инженерную группу оккупантов, которая прибыла строить укрепления и планировала использовать экскаватор.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Благодаря координатам аэроразведки 72-й отдельной механизированной бригады минометное подразделение пограничников выполнило огневую задачу.

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Точные прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав захватчиков.

Темы: Донецкая областьПограничная службавойна
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