Беларусь использует мигрантов для разведки на границе с Украиной

Белорусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам для разведки уязвимых участков.

Источник: сайт Сил спецопераций "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ. Аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.

Однако сейчас на северной границе принимают меры обеспечения защиты границы. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск".

Напомним: В конце ноября на северной границе Украины была задержана группа нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии, которых к границе доставили белорусские пограничники.