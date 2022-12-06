Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларусь использует мигрантов для разведки на границе с Украиной

Валентина РоманенкоВторник, 6 декабря 2022, 12:46
Беларусь использует мигрантов для разведки на границе с Украиной
иллюстративное фото Пограничного комитета РБ

Белорусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам для разведки уязвимых участков.

Источник: сайт Сил спецопераций "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ. Аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.

Реклама:

Однако сейчас на северной границе принимают меры обеспечения защиты границы. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск".

Напомним: В конце ноября на северной границе Украины была задержана группа нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии, которых к границе доставили белорусские пограничники.

Темы: Беларусьграницавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Беларусь
Россия в августе вывела почти всю свою авиацию из Беларуси – СМИ
Больше половины лагеря "ЧВК Вагнер" в Беларуси уже демонтировали
British American Tobacco продала бизнес в РФ и Беларуси местному менеджменту
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: