Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь использует мигрантов для разведки на границе с Украиной

Валентина РоманенкоВторник, 6 декабря 2022, 13:46
иллюстративное фото Пограничного комитета РБ

Белорусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам для разведки уязвимых участков.

Источник: сайт Сил спецопераций "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ. Аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.

Однако сейчас на северной границе принимают меры обеспечения защиты границы. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск".

Напомним: В конце ноября на северной границе Украины была задержана группа нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии, которых к границе доставили белорусские пограничники.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Беларусьграницавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский и "дух Украины" стали символом года по версии Time

обновленоСвященника УПЦ МП посадили на 12 лет: "сливал" оккупантам данные о ВСУ и патриотах

видеоЛавров рассказал, как "не по-людски" ходил в туалет на саммите ОБСЕ

РФ ночью обстреляла сразу несколько объектов энергетики, дефицит все еще сохраняется – Укрэнерго

фотоСША выступили за поставку в Украину немецких боевых танков Leopard - СМИ

Все новости...
Беларусь
В Беларуси проверяют боевую готовность вооруженных сил, говорят, по плану
В Беларуси продлили срок проверки боеготовности армии – Генштаб ВСУ
ISW рассказал, зачем Шойгу летал в Минск
Последние новости
15:59
ВАКС отправил в СИЗО бизнесмена Кауфмана, но призначил альтернативу залога
15:53
Для культурного и языкового обмена: Украина будет сотрудничать с Молдовой в сфере образования
15:53
Глава "Нафтогаза" рассчитывает на формирование наблюдательного совета в январе 2023 года
15:52
Генсек НАТО прокомментировал удары беспилотников по аэродромам в России
15:35
Apple перенесла запуск беспилотного электромобиля на 2026 год – Bloomberg
15:20
фото Дезертир с пулеметом: ЧВК "Вагнер" заявила, что проведет свое расследование
15:18
Европейский техносектор в этом году потерял 400 миллиардов долларов рыночной стоимости
15:17
Зеленский снова собрал Ставку: рассмотрели энергетику и противодействие оккупантам
15:14
"Обезболивал" ксанаксом и текилой: в США женщины обвиняют в изнасиловании хирурга, совершившего самоубийство
15:08
Зеленский и "дух Украины" стали символом года по версии Time
Все новости...