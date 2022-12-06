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На ежегодной премии "Украинской правды" будут собирать средства для "Повернись живим"

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 14:47
фото УП

На церемонии вручения премии УП редакция вместе с приглашенными гостями будут собирать средства на мобильные комплексы наблюдения с тепловизионной камерой.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Ежегодно редакция "Украинской правды" награждает украинцев, которые по мнению журналистов достойны премии в нескольких номинациях: журналист года, волонтер года, деятель искусства года, лучшая гражданская позиция, лучший социальный проект, герой УП.

В этом году редакция "Украинской правды" решила добавить еще одну номинацию - Друг Украины, ведь не могла пройти мимо поддержки иностранцев в эти непростые для Украины времена.

По традиции наши читатели – участники клуба "Украинской правды" выдвигали своих кандидатов в номинациях: вдохновение и инноватор года.

Премия УП пройдет в благотворительном формате, в сотрудничестве с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим", чтобы собрать минимум 1 200 000 грн на мобильные комплексы наблюдения с тепловизионной камерой. Одно такое устройство стоит - 590 000 грн.

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По словам главы фонда "Повернись живим" Тараса Чмута, этот комплекс сохранил не одну жизнь военных, ведь позволяет наблюдать за врагом с безопасного расстояния не рискуя собой.

Присоединиться к сбору на "глаза" для военных может каждый желающий.

"С начала полномасштабного вторжения "Украинская правда" вместе с читателями собрала на помощь украинским военным более 10 млн гривен. Мы очень надеемся, что и этот сбор удастся закрыть быстро", – отметила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Победителей нынешней премии УП редакция "Украинской правды" объявит 9 декабря.

Событие состоится в новом креативном пространстве Киева от компании MacPaw - в MacPaw Space.

Темы: благотворительность
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