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Прогноз от Буданова: Пропагандисты готовят Россию к поражению, это уже решенный вопрос

Алена МазуренкоВторник, 6 декабря 2022, 14:24
Прогноз от Буданова: Пропагандисты готовят Россию к поражению, это уже решенный вопрос
КИРИЛЛО БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что российские пропагандисты изменили риторику и теперь критикуют российский генералитет и обсуждают свое нежелание проиграть войну. По словам Буданова, проигрыш России - это уже решенный вопрос.

Источник: Буданов в эфире телемарафона 

Прямая речь: "Украина уже победила. Это уже чувствуют все в мире и у нас это понимают. Да, будет трудно еще определенный период времени, но глобально это ничего не изменит...

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Я думаю, что вы увидели, что за последние три месяца риторика всех кремлевских пропагандистов резко изменилась.

Сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, потом - высший генералитет и сейчас они уже дошли до того, что о победе не идет речь, лишь бы не проиграть, но все понимают, что это нереально. Проигрыш уже на лицо.

Еще раз говорю, будут еще немного определенные тяжелые времена, но проигрыш России - это уже решенный вопрос и они сами об этом прекрасно знают".

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Детали: По словам руководителя ГУР, Украина согласно его предыдущим прогнозам, "движется по графику".

Буданов рассказал, что в России всегда были два враждующих лагеря: те, кто имеет более либеральные взгляды и те, кто поддерживает пророссийскую диктатуру.

Но сейчас, по словам главы разведки, в России происходит разделение не просто на либералов и не либералов, а оккупанты начинают делиться по принципу, "какая группа придет к власти следующей".

Он также призвал не надеяться на массовый внутренний конфликт с митингами россиян в крупных городах, потому что "Россия не такая страна".

Темы: разведкавойнаРосcияпропаганда
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