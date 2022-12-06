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В Днепре уберут из публичного пространства памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому - горсовет

Станислав ПогориловВторник, 6 декабря 2022, 15:29
Фото: monuments.top

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что по решению городского совета из публичного пространства города уберут памятники деятелям российской культуре и истории, в частности, Пушкину, Горькому и Ломоносову.

Источник: Филатов в Telegram

Дословно: "Сегодня исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Пусть пока постоят там".

 
 

Детали: Филатов пояснил, что горсовет принял решение самостоятельно перенести памятники, поскольку на неоднократные обращения с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессором, Минкульт не отреагировал.

Что предшествовало

  • 9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".
  • В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.
  • 18 ноября Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали один из двух памятников русскому поэту Александру Пушкину, второй обещают снести вскоре.

Темы: культуравойнаРосcияУкраина
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