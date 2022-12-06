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Кулеба: Разговор о системах Patriot движется со скоростью танка, но продвигается

Валентина РоманенкоВторник, 6 декабря 2022, 15:04
Кулеба: Разговор о системах Patriot движется со скоростью танка, но продвигается
Дмитрий Кулеба. фото из Twitter

Украинская сторона поднимает вопрос американских танков и систем ПВО Patriot во время каждой встречи и контакта с представителями США.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "На каждой международной встрече, во время каждого контакта с Соединенными Штатами и на уровне президента, и на уровне руководителя его офиса, и на моем уровне мы поднимаем темы и американских танков, и систем Patriot".

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Детали: Министр добавил, что этот разговор по ряду причин не простой, но он движется: "Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка, поэтому занимает время".

В то же время глава МИД Украины отметил, что все партнеры действительно прилагают максимальные усилия, чтобы помочь Украине решить наиболее насущные проблемы.

Кулеба заверил, что по результатам мероприятий в Бухаресте, во время министерской встречи НАТО, может сказать, что именно лидерство Соединенных Штатов в мобилизации и решении ряда и экономических, и логистических вопросов поставки трансформаторов, генераторов и другого оборудования является не просто важным, а в буквальном смысле спасительным.

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Прямая речь: "Мы будем и в дальнейшем решать все вопросы, связанные с поставками любого оружия, потому что для нас здесь нет никаких запретных тем и даже если бы нас здесь теоретически кто-то попросил не поднимать тот или иной вопрос, мы бы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения".

Темы: ПВОМИД
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