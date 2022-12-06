Из российского войска сбежали с оружием 20 зеков - Генштаб
В Донецкой области более 20 российских вояк, которые отбывали наказание в российских тюрьмах, сбежали с оружием из оккупационного войска. Их уже убили свои же военные.
Источник: Генштаб
Дословно: "30 ноября, в районе Верхнеторецкого Донецкой области, выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций.
Среди которых 13 из 21 - это завербованные из мест лишения свободы лица. Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей".
Детали: Генштаб уточняет, что по состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены.
Также отмечается, что 4 декабря в Запорожской области Вооруженные силы уничтожили до 20 единиц военной техники России, около 70 оккупантов получили ранения.
Напомним: 6 декабря в российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивали военного с пулеметом, который ранил полицейского.