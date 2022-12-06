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Из российского войска сбежали с оружием 20 зеков - Генштаб

Роман ПетренкоВторник, 6 декабря 2022, 18:03
Из российского войска сбежали с оружием 20 зеков - Генштаб
ФОТО: GETTY IMAGES

В Донецкой области более 20 российских вояк, которые отбывали наказание в российских тюрьмах, сбежали с оружием из оккупационного войска. Их уже убили свои же военные.

Источник: Генштаб

Дословно: "30 ноября, в районе Верхнеторецкого Донецкой области, выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций.

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Среди которых 13 из 21 - это завербованные из мест лишения свободы лица. Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей".

Детали: Генштаб уточняет, что по состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены.

Также отмечается, что 4 декабря в Запорожской области Вооруженные силы уничтожили до 20 единиц военной техники России, около 70 оккупантов получили ранения.

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Напомним: 6 декабря в российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивали военного с пулеметом, который ранил полицейского.

Темы: ГенштабДонецкая областьРосcия
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