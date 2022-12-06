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Украина и Молдова создают рабочую группу для координации движения в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 21:27

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник объявил о создании с Молдовой двусторонней рабочей группы, задача которой будет заключаться в координации движения обеих стран в Европейский Союз.

Об этом Шмыгаль заявил на брифинге с главой правительства Молдовы Натальей Гаврилицей, сообщает "Европейская правда".

"Активизируем формат диалога в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Для этого в 2023 году проведем встречу руководителей правительств трех государств. Создаем двустороннюю рабочую группу для координации интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Мы готовы предоставить молдавским партнерам всестороннюю экспертную поддержку, чтобы Молдова успешно выполнила рекомендации Еврокомиссии", - отметил он.

Также, по словам украинского премьера, Киев и Кишинев договорились сотрудничать в вопросах противовоздушной обороны, улучшить пограничный контроль и поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском районе Республики Молдова.

Среди других договоренностей - дальнейшее устранение административных и процедурных барьеров для движения людей и товаров между Украиной и Молдовой, а также подготовка соглашения о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе, которое должны подписать до середины 2023 года.

Ранее во вторник стало известно, что премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица прибыла с рабочим визитом в Киев, а также посетила города Буча и Ирпень.

Напомним, на саммите ЕС 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на членство в Евросоюзе.

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О том, почему евроинтеграция Украины и Молдовы тесно связаны между собой, читайте в статье: Зависимость от соседа: почему вступление Украины в ЕС привязано к Молдове и наоборот.

Темы: евроинтеграцияМолдоваУкраинаЕС
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