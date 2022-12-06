Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан заявляет, что венгерское вето на макрофин ЕС для Украины "неправильно поняли"

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 21:36

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины, на самом деле не против финансовой поддержки для Украины, но другим способом.

Заявление об этом он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

При этом Орбан фактически возразил сам себе, утверждая, что венгерского вето на самом деле не было.

"Сегодня все новости - о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк", - заявил венгерский премьер.

"Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа", - заверил он.

"Мы хотим убедить страны ЕС, что общий европейский долг - это не решение. Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе - на основе сильных стран-членов, вместо огромного общего долга", - написал Орбан. 

Напомним, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи. В экспертных кругах считают, что это может быть элементом шантажа в связи с тем, что Еврокомиссия не соглашается предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права. 

ВИДЕО ДНЯ

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после этого предположил, что ЕС примет политическое решение, которое позволит предоставить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, несмотря на позицию Венгрии.

Темы: ВенгрияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Сейчас невозможно восстановить 100% энергосистемы, но генерацию увеличиваем

Экс-депутата Деркача в США обвинили в финансовых преступлениях, ему грозит до 30 лет за решеткой

Мэр Чернигова упрекнул президента в неуважении к народу из-за своего отстранения

фотоСпутниковые снимки указывают, что с российской авиабазы "Дягилево" исчезли до 10 бомбардировщиков

Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией

4 полицейских погибли из-за "каскада" мин в Херсонской области, еще 4 ранены

Все новости...
Венгрия
Венгрия заблокировала выделение Украине 18 миллиардов евро макрофина в 2023 году
МИД: Если в Венгрии хотят двигаться к миру, можно начать с призыва к РФ прекратить войну
Венгрия не будет тренировать украинских военных: "Хотим двигаться к миру"
Последние новости
00:43
Россияне выпустили по пограничью Сумщины 11 боеприпасов
00:29
При блэкауте радио, ТВ и мобильная связь продержатся по меньшей мере 3 суток – Госспецсвязи
00:21
Обновлено в 00:55В восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу
00:12
Еврокомиссар предлагает ограничить импорт продовольствия из Украины
23:45
Во Львовской области 11-летняя девочка спасла одноклассника, который зажег свечу и заснул
23:40
Предложение трампистов об аудите помощи Украине провалилось в комитете Палаты представителей США
23:30
Зеленский: Сейчас невозможно восстановить 100% энергосистемы, но генерацию увеличиваем
23:14
Как предотвратить переохлаждение зимой и что делать, если это произошло – объясняет Минздрав
23:13
Посольство Украины в Молдове "минировали", возбуждено уголовное дело
23:08
Зеленский собирал Ставку: говорили о Бахмуте и других местах жестокого противостояния
Все новости...