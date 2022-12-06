Орбан заявляет, что венгерское вето на макрофин ЕС для Украины "неправильно поняли"

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины, на самом деле не против финансовой поддержки для Украины, но другим способом.

Заявление об этом он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

При этом Орбан фактически возразил сам себе, утверждая, что венгерского вето на самом деле не было.

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"Сегодня все новости - о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк", - заявил венгерский премьер.

"Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа", - заверил он.

"Мы хотим убедить страны ЕС, что общий европейский долг - это не решение. Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе - на основе сильных стран-членов, вместо огромного общего долга", - написал Орбан.

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Напомним, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи. В экспертных кругах считают, что это может быть элементом шантажа в связи с тем, что Еврокомиссия не соглашается предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после этого предположил, что ЕС примет политическое решение, которое позволит предоставить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, несмотря на позицию Венгрии.