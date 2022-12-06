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Американец, которого выпустили из плена в "ДНР", не может выехать из Донецка: забрали документы

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 22:19

35-летний гражданин США Суэди Мурекези, который был задержан российскими оккупантами в оккупированном Херсоне в июне и был выпущен на свободу, остался в Донецке - он не может выехать, потому что не имеет при себе документов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мурекези рассказал в интервью The Guardian.

Мурекези был задержан 10 июня российскими оккупационными войсками в Херсоне, где он проживал более трех лет. Он провел большую часть плена в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины.

Сам американец и его близкие друзья и родственники утверждают, что он не участвовал в боевых действиях в Украине. "Российским властям стало понятно, что я не имею никакого отношения к боевым действиям, но они все равно держали меня в тюрьме", - сказал он журналистам.

В конце октября, по словам Мурекези, его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть город, поскольку документов, удостоверяющих личность, боевики ему не отдали.

"Я очень рад, что я на свободе. Но я не знаю, что делать дальше. Россияне так и не вернули мне мой паспорт, и я чувствую себя здесь, как в ловушке", - говорит мужчина.

Представитель Государственного департамента США заявил The Guardian, что ведомству "известно о сообщениях" о задержании Мурекези, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на "соображения конфиденциальности".

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"Граждане США в Украине, которые нуждаются в помощи, должны связаться с Государственным департаментом, используя контактную информацию, доступную на нашем веб-сайте", - добавил представитель американского ведомства.

Сам Мурекези сейчас живет у знакомого в Донецке и надеется, что сможет попасть домой к Рождеству.

Темы: пленныедобровольцыДонецкСША
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