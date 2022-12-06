Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Американец, которого выпустили из плена в "ДНР", не может выехать из Донецка: забрали документы

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 21:19

35-летний гражданин США Суэди Мурекези, который был задержан российскими оккупантами в оккупированном Херсоне в июне и был выпущен на свободу, остался в Донецке - он не может выехать, потому что не имеет при себе документов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мурекези рассказал в интервью The Guardian.

Мурекези был задержан 10 июня российскими оккупационными войсками в Херсоне, где он проживал более трех лет. Он провел большую часть плена в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины.

Реклама:

Сам американец и его близкие друзья и родственники утверждают, что он не участвовал в боевых действиях в Украине. "Российским властям стало понятно, что я не имею никакого отношения к боевым действиям, но они все равно держали меня в тюрьме", - сказал он журналистам.

В конце октября, по словам Мурекези, его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть город, поскольку документов, удостоверяющих личность, боевики ему не отдали.

"Я очень рад, что я на свободе. Но я не знаю, что делать дальше. Россияне так и не вернули мне мой паспорт, и я чувствую себя здесь, как в ловушке", - говорит мужчина.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Государственного департамента США заявил The Guardian, что ведомству "известно о сообщениях" о задержании Мурекези, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на "соображения конфиденциальности".

"Граждане США в Украине, которые нуждаются в помощи, должны связаться с Государственным департаментом, используя контактную информацию, доступную на нашем веб-сайте", - добавил представитель американского ведомства.

Сам Мурекези сейчас живет у знакомого в Донецке и надеется, что сможет попасть домой к Рождеству.

Темы: пленныедобровольцыДонецкСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
пленные
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: