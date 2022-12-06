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День ЧМ-22: Испания провалила серию пенальти, Марокко впервые в истории в четвертьфинале

Роман ПетренкоВторник, 6 декабря 2022, 22:53

На семнадцатый день Чемпионата мира 2022 в Катаре завершилась стадия 1/8 финала, после которой Испания и Швейцария уехали домой, а Марокко впервые в истории прошла в четвертьфинал.

Источник: "Украинская правда"

Детали: 6 декабря состоялись последние матчи стадии 1/8 плей-офф. Еще две команды покидают турнир, другие попадают в восьмерку лучших.

Днем встретились Испания с Марокко.

Команды хоть и пытались атаковать друг друга, однако никак не могли реализовать свои попытки - команды за 120 минут нанесли лишь несколько ударов в створ ворот.

Несмотря на то, что Испания постоянно прессинговала, выйти вперед за 120 минут так и не смогла. Правда, за 10 секунд до конца основного времени команда могла забивать, попав после сильного удара в штангу.

А вот серия пенальти, вторая на этом турнире, перевернулась для "Красной фурии" стыдом. Испанцы не смогли забить ни один гол в этой стадии, проиграв матч 0:0 (0:3) и вылетев из турнира.

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Вратарь сборной Марокко Яссин Буну оказался настоящим героем матча, отразив два из трех пенальти (еще один удар Испании был в штангу).

Также голкипер "Севильи" повторил рекорд украинца Александра Шовковского, став вторым в истории ЧМ, кто не пропустил в серии пенальти.

СаШо этот рекорд установил в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.

Кстати, Шовковский уже поздравил Буну в Facebook.

Испания, которая смогла забить на этом турнире за один матч 7 голов, летит домой.

Вечером Португалия играла против Швейцарии.

Первой неожиданностью было то, что лидер команды Криштиану Роналду остался на скамейке запасных.

СМИ пишут, что причиной может быть недовольство нападающего из-за того, что его постоянно заменяли во время группового этапа. Роналду на это очень резко реагировал, в частности, ссорился с игроками и не пожимал руки тренерам.

Второй неожиданностью был счет - хоть Португалия и считалась фаворитом этого матча, ожидалось, что швейцарцы дадут бой.

Но команда и без лидера смогла забить четыре мяча за час, а швейцарцы ответили лишь голом престижа, правда, потом еще два пропустили - 6:1.

В этом матче Пепе стал самым старшим футболистом, который забивал на Чемпионатах мира - ему в феврале будет 40 лет.

Марокко с Португалией встретятся 10 декабря.

7 и 8 декабря матчей не будет - команды и болельщики будут отдыхать перед четвертьфиналом.

Темы: чемпионат мирафутболспорт
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