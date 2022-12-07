В Польше начали сбор средств на зимнюю форму для украинских военных

В Польше во вторник запустили кампанию по сбору средств на закупку зимнего снаряжения для бойцов бронетанковой бригады имени Пшецлава Ланцкоронского, которая создается в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Руководитель аукциона zrzutka.pl, через который осуществляется сбор средств, Бартош Янович на пресс-конференции сообщил, что украинская сторона обратилась с инициативой провести аукцион памятных вещей, пожертвованных спортсменами.

Среди прочего, на аукцион были выставлены переданные украинскими боксерами Виталием и Владимиром Кличко и Василием Ломаченко памятные предметы, а также вещи, переданные польским футболистом Гжегожем Крыховяком.

Организаторы хотят поощрить других польских и украинских спортсменов, а также спортсменов из других стран пожертвовать на аукцион свои кубки или спортивные памятные вещи.

Доноры, которые пожертвуют наибольшую сумму, получат, в частности, фотографии с автографами братьев Кличко или бутсы Гжегожа Крыховяка.

К деятельности по продвижению аукциона также присоединился благотворительный Фонд Кульских, который с начала полномасштабного вторжения РФ передает в Украину медицинскую помощь.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на министерской встрече НАТО в Бухаресте, где он присутствовал, было объявлено о новой военной помощи, в частности зимней форме для украинских военных.