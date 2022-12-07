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Мы не мешаем Украине развивать ударный потенциал большой дальности – глава Пентагона

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 04:42
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО GETTY IMAGES

США не прилагают усилий, чтобы помешать Украине развивать свой потенциал ударов на большом расстоянии.

Источник: глава Пентагона Ллойд Остин, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Работают ли США над тем, чтобы помешать Украине развивать собственный ударный потенциал на большом расстоянии? Короткий ответ – нет, мы этим совершенно не занимаемся".

Что этому предшествовало: В Госдепе заявили, что США не поощряют Украину к ударам по территории РФ и не дают ей такого вооружения.

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Темы: СШАУкраинавойна
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