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Кремль, вероятно, готовит вторую волну мобилизации – ISW

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 05:55
РОССИЙСКИЕ МОБИЛИЗОВАННЫЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные отрицания, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации.

Источник: ISW

Детали: Аналитики института напомнили, что администрация российского президента прямо отрицает слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.

В то же время ISW считает, что Кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал для уменьшения беспокойства среди широкой российской общественности относительно войны. Так, в институте отметили, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным предлогом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы России. А московские чиновники даже расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу, что ранее можно было наблюдать только в отдаленных городах и поселках летом 2022 года на фоне кампаний по набору добровольцев.

В ISW предполагают, что осуществленных информационных мероприятий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить широкие слои российского населения в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом.

Аналитики убеждены, что Кремль рискует еще больше подорвать доверие к себе, объявив новую волну мобилизации, о которой говорят неофициальные источники, но которая не обсуждается российскими официальными лицами.

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официальное объявление войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период", – говорится в сообщении института.

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В ISW считают, что объявление Кремля о фиктивном окончании мобилизации 28 октября свидетельствует о признании министерством обороны России, что ему не хватает возможностей для одновременного проведения мобилизации резерва и призыва на срочную военную службу.

"Усилия Кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и материальные ресурсы в свой персонал, а эти требования плохо согласуются с отсутствием долгосрочного стратегического планирования", – добавили в институте.

Основные выводы ISW:

  • Кремль непосредственно отреагировал на российские слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее беспокойство в обществе, однако есть несколько признаков того, что Россия все же намерена провести вторую волну мобилизации.
  • Игорь Гиркин, бывший командир российских боевиков и известный критик в российском информационном пространстве, вернулся в Telegram после почти двухмесячного пребывания в Украине и использовал свое возвращение, чтобы предложить острый отчет о ситуации на фронте из первых уст.
  • Украинские войска, вероятно, одержали недавние победы на северо-востоке Харьковской области, а российские войска проводили ограниченные атаки и оборонялись от украинских контрнаступательных действий.
  • Российские войска продолжали проводить наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
  • Российские источники утверждают, что российские войска осуществили незначительное территориальное продвижение вблизи Бахмута, но оккупанты не достигли успеха в своих попытках окружить город.
  • Российские власти, скорее всего, проводят информационную операцию, чтобы убедить россиян в безопасности и целостности моста через Керченский пролив после ремонта его пролетного строения.
  • Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 5 декабря опровергла слухи о том, что Россия готовится передать контроль над Запорожской атомной электростанцией другому субъекту.
  • Российские оккупационные власти продолжают усиливать меры безопасности на оккупированных территориях.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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