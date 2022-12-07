ВСУ уже убили 92 740 оккупантов, только за сутки уничтожено 540 захватчиков - Генштаб
Среда, 7 декабря 2022, 09:04
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 540 оккупантов, с начала вооруженной агрессии, потери захватчиков достигли 92 740 человек.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 07.12 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 92740 (+540) человек ликвидировано,
- танков - 2935 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5909 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 1923 (+8) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1601 (+14),
- крылатых ракет - 592 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4526 (+21) ед,
- специальной техники - 163 (+0).