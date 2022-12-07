ВСУ уже убили 92 740 оккупантов, только за сутки уничтожено 540 захватчиков - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 540 оккупантов, с начала вооруженной агрессии, потери захватчиков достигли 92 740 человек.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 07.12 ориентировочно составили:

Реклама: