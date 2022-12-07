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ВСУ уже убили 92 740 оккупантов, только за сутки уничтожено 540 захватчиков - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 7 декабря 2022, 10:04
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 540 оккупантов, с начала вооруженной агрессии, потери захватчиков достигли 92 740 человек.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 07.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 92740 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 2935 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5909 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1923 (+8) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1601 (+14),
  • крылатых ракет - 592 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4526 (+21) ед,
  • специальной техники - 163 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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