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Правительство Франции находится в режиме повышенной готовности из-за возможных отключений электроэнергии

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 11:12
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн направила письмо всем компетентным органам власти с требованием подготовить местные планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай внезапных отключений электроэнергии зимой.

Об этом сообщает EURACTIV France, пишет "Европейская правда".

Как говорится в письме, потенциальное отключение электроэнергии будет ограничено конкретными местами и продлится не более двух часов за один раз, с предварительным уведомлением за три дня до отключения.

Уязвимые группы населения и учреждения повышенного риска, такие как больницы и службы скорой помощи, не должны пострадать от отключений, хотя школы, возможно, придется закрыть на несколько часов, подтвердил во вторник министр образования Пап Ндьяй.

Между тем, критика в отношении того, как правительство будет управлять распределением энергии в зимний период, усилилась. Правительство обвиняют в неподготовленности и "энергетической безответственности".

Во вторник в кулуарах саммита ЕС-Западные Балканы президент Франции Эммануэль Макрон также попытался унять возмущение, попросив государственные органы и политических лидеров "не руководствоваться страхом".

Он призвал правительство и энергетических операторов "делать свою работу" и сказал, что рассчитывает на то, что граждане примут меры по сокращению личного потребления энергии.

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В начале этого года Борн поставила цель сократить потребление энергии компаниями и частными лицами на 10%. По данным правительства, потребление энергии уже сократилось на 7%, даже с учетом более низких температур.

Французские СМИ публикуют статьи о том, как подготовиться к отключениям электроэнергии, предлагая покупать свечи, оставлять холодильники и морозильные камеры закрытыми и заряжать мобильные телефоны.

Темы: Францияэнергетика
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