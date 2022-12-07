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Россияне вывозят детей из оккупированной Луганщины в Чечню для "перевоспитания" - Гайдай

Алена МазуренкоСреда, 7 декабря 2022, 11:21
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты вывозят детей из области в Чечню для "патриотического воспитания".

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать из них убийц, которые потом пойдут убивать украинцев.

Захватчики массово вывозят детей из Луганской области в Чечню для "патриотического воспитания".

Подобных случаев депортации подростков на территорию РФ уже более сотни".

Детали: Ранее "Центр национального сопротивления" сообщил, что российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганщины отчиталась, что для 15 000 детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры.

Завезенные из России медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей "нуждаются в специальной медицинской помощи".

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Гайдай отмечает, что именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию России.

Темы: ЛуганскКадыровоккупациявойна
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