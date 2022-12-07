Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне вывозят детей из оккупированной Луганщины в Чечню для "перевоспитания" - Гайдай

Алена МазуренкоСреда, 7 декабря 2022, 10:21
Россияне вывозят детей из оккупированной Луганщины в Чечню для перевоспитания - Гайдай
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты вывозят детей из области в Чечню для "патриотического воспитания".

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать из них убийц, которые потом пойдут убивать украинцев.

Реклама:

Захватчики массово вывозят детей из Луганской области в Чечню для "патриотического воспитания".

Подобных случаев депортации подростков на территорию РФ уже более сотни".

Детали: Ранее "Центр национального сопротивления" сообщил, что российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганщины отчиталась, что для 15 000 детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры.

ВИДЕО ДНЯ

Завезенные из России медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей "нуждаются в специальной медицинской помощи".

Гайдай отмечает, что именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию России.

Темы: ЛуганскКадыровоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Луганск
Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
В Луганске прогремели взрывы – СМИ
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: