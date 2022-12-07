Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 150 человек пострадали в результате столкновения поездов вблизи Барселоны

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 11:39

На северо-востоке Испании столкнулись два поезда, один из которых пассажирский, в результате чего более 150 человек получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает La Vanguardia.

Авария произошла в среду в 7:50 утра на станции Montcada i Reixac вблизи Барселоны. Среди пострадавших около 150 человек имеют легкие повреждения, состояние 5 человек более тяжелое. Пострадавшие имеют травмы шейного отдела позвоночника, а также травмами ног и рук. На данный момент три человека переведены в различные медицинские центры в Бадалоне и Серданьоли.

 
фото Из ТвИттера Monitoreados

Как сообщает железнодорожный оператор Renfe, протокол для такого рода инцидентов был активирован в сотрудничестве с гражданской защитой и медицинской службой SEM. Судя по всему, один из поездов, который ехал в направлении Барселоны, стоял на станции в момент столкновения, а другой ехал на низкой скорости, что позволило избежать большего масштаба аварии.

К настоящему времени на место событий выехало до 18 подразделений SEM, которые остаются приведенными в действие и все еще проводят оценку раненых на месте. Также работают семь подразделений пожарных Женералитата и каталонской полиции. Нарушено движение на линиях R4, R7 и R12, которые прервали свое обслуживание в обоих направлениях движения.

Медицинские службы скоординировали пассажиров так, чтобы все, кто в этом нуждается, могли получить помощь, поэтому образовались длинные очереди людей, которые ждут получения медицинской помощи и одеял из-за низких температур.

ВИДЕО ДНЯ

Причины аварии выясняются. Утром в этом районе наблюдался густой туман, который мог усложнить видимость. 

Темы: Испания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В энергосистеме сохраняется значительный дефицит - Укрэнерго

фото, видеоСупружеску пару российских шпионов задержали в Одессе

Минобороны передало на вооружение ВСУ систему, по которой НАБУ ведет расследование

Путина провозгласили "неудачником года": номинация Politico

фотоПилот Karaya, который отвел неисправный самолет от Винницы, стал Героем Украины

Путин создает условия для затяжной войны в Украине – ISW

Все новости...
Испания
В Испании задержали наркоторговцев, перевозивших марихуану как гуманитарную помощь для Украины
Испания передала Украине первые ЗРК Hawk
Посольство Украины в Испании получило окровавленный пакет - МИД
Последние новости
13:38
В Бундестаге подтвердили, что США поддержат решение Германии передать Украине танки
13:34
видеоССО показали день работы спецподразделения, превращающего "плохих россиян в хороших"
13:27
Россияне завезли "Грады" на ЗАЭС: поставили возле хранилища ядерного топлива
13:24
фотоРодители восьмерых детей подорвались на мине на Житомирщине
13:18
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит - Укрэнерго
13:08
Кремль заявил, что Россия может закончить войну "хоть завтра", но есть условие
12:52
ВСУ приняли на вооружение 7 новых дронов украинского производства
12:48
Из-за обстрелов критическая инфраструктура в управлении ФГИ понесла убытки на 2 млрд
12:47
Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ - FT
12:46
"Дождь" прекратят транслировать и в других странах ЕС после лишения лицензии
Все новости...