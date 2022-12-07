Более 150 человек пострадали в результате столкновения поездов вблизи Барселоны

На северо-востоке Испании столкнулись два поезда, один из которых пассажирский, в результате чего более 150 человек получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает La Vanguardia.

Авария произошла в среду в 7:50 утра на станции Montcada i Reixac вблизи Барселоны. Среди пострадавших около 150 человек имеют легкие повреждения, состояние 5 человек более тяжелое. Пострадавшие имеют травмы шейного отдела позвоночника, а также травмами ног и рук. На данный момент три человека переведены в различные медицинские центры в Бадалоне и Серданьоли.

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фото Из ТвИттера Monitoreados

Как сообщает железнодорожный оператор Renfe, протокол для такого рода инцидентов был активирован в сотрудничестве с гражданской защитой и медицинской службой SEM. Судя по всему, один из поездов, который ехал в направлении Барселоны, стоял на станции в момент столкновения, а другой ехал на низкой скорости, что позволило избежать большего масштаба аварии.

К настоящему времени на место событий выехало до 18 подразделений SEM, которые остаются приведенными в действие и все еще проводят оценку раненых на месте. Также работают семь подразделений пожарных Женералитата и каталонской полиции. Нарушено движение на линиях R4, R7 и R12, которые прервали свое обслуживание в обоих направлениях движения.

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Медицинские службы скоординировали пассажиров так, чтобы все, кто в этом нуждается, могли получить помощь, поэтому образовались длинные очереди людей, которые ждут получения медицинской помощи и одеял из-за низких температур.

Причины аварии выясняются. Утром в этом районе наблюдался густой туман, который мог усложнить видимость.