Экс-сотрудник спецслужбы помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ в Херсоне: задержан
В Херсоне задержали экс-правоохранителя, который помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ.
Источник: СБУ, прокуратура Херсонской области
Детали: По данным следствия, во время оккупации российскими войсками Херсонщины, местный житель сотрудничал со спецслужбами РФ. Подозреваемый - пенсионер, бывший сотрудник украинских спецслужб (по данным СБУ, уволился из органов в 2010 году).
Имея соответствующий опыт работы он помогал врагу создать на оккупированной территории незаконный правоохранительный орган под названием "государственная служба безопасности", который имеет функции и задачи аналогичные федеральной службе безопасности РФ.
Мужчина передавал спецслужбам РФ сведения о бывших и действующих правоохранителях, которые остались в оккупации.
Кроме того, подозреваемый лично склонял и психологически давил на бывших коллег для обеспечения кадрами незаконный правоохранительный орган.
После освобождения города он пытался "залечь на дно" во избежание правосудия.
Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.
Сейчас суд арестовал подозреваемого.