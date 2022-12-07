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Экс-сотрудник спецслужбы помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ в Херсоне: задержан

Валентина РоманенкоСреда, 7 декабря 2022, 11:21
Экс-сотрудник спецслужбы помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ в Херсоне: задержан
фото прокуратуры

В Херсоне задержали экс-правоохранителя, который помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ.

Источник: СБУ, прокуратура Херсонской области

Детали: По данным следствия, во время оккупации российскими войсками Херсонщины, местный житель сотрудничал со спецслужбами РФ. Подозреваемый - пенсионер, бывший сотрудник украинских спецслужб (по данным СБУ, уволился из органов в 2010 году).

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Имея соответствующий опыт работы он помогал врагу создать на оккупированной территории незаконный правоохранительный орган под названием "государственная служба безопасности", который имеет функции и задачи аналогичные федеральной службе безопасности РФ.

Мужчина передавал спецслужбам РФ сведения о бывших и действующих правоохранителях, которые остались в оккупации.

Кроме того, подозреваемый лично склонял и психологически давил на бывших коллег для обеспечения кадрами незаконный правоохранительный орган.

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После освобождения города он пытался "залечь на дно" во избежание правосудия.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

Сейчас суд арестовал подозреваемого.

Темы: ХерсонСБУ
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