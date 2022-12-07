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Среди задержанных за планы путча в Германии - россиянка и мужчина, контактировавший с представителями РФ 

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 11:40
Среди задержанных за планы путча в Германии - россиянка и мужчина, контактировавший с представителями РФ 
иллюстративное фото, Getty Images

Во время спецоперации против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг, задержали 24 граждан Германии, одну гражданку РФ, по одному аресту произошло также в Австрии и Италии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом сообщили в немецкой прокуратуре.

Прокуратура идентифицировала подозреваемых руководителей только как Генрих XIII П.Р. и Рюдигер в. П., в соответствии с немецкими правилами защиты частной жизни. Журнал Der Spiegel сообщил, что первый был известным 71-летним членом второстепенного немецкого дворянского рода, а второй - 69-летним бывшим десантником.

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По данным прокуратуры, Генрих XIII П.Р., которого группа планировала сделать новым лидером Германии, контактировал с российскими официальными лицами в стремлении установить новый порядок в Германии после свержения берлинского правительства. Россиянка Виталия Б. якобы помогала ему в этом.

Среди подозреваемых по этому делу также есть действующий военнослужащий Командования сил специального назначения Бундесвера (KSK), а также несколько резервистов Бундесвера, сообщил агентству DPA представитель Службы военной контрразведки (MAD) ФРГ.

Для достижения своих целей группировка выбирала в качестве мишеней военнослужащих Бундесвера и полицейских. Она сформировала "военное отделение" и совет во главе с Генрихом XIII П. Р.

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В доме военнослужащего и в его казарме в федеральной земле Баден-Вюртемберг был проведен обыск.

Как сообщалось, в Германии специальные полицейские силы в среду проводят спецоперацию одновременно в одиннадцати федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Предполагаемая правая террористическая группа набиралась преимущественно из представителей организации так называемых "рейхсбюргеров". "Рейхсбюргеры" отвергают существующий в Германии государственный строй и хотят заменить его на недемократическую систему. Вероятно, что в радикализации экстремистов сыграла свою роль конспирологическая идеология QAnon, которую разделяла часть нападавших на Капитолий США в Вашингтоне в январе 2021 года.

Согласно выводам следствия, подозреваемые с ноября 2021 года планировали вооруженное нападение на Бундестаг и захват политиков. Считается, что нападавшие рассчитывали на начало беспорядков в результате их действий и на "переворот" в Германии.

Темы: ГерманияРосcия
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