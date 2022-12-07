В Беларуси проверяют систему реагирования на "теракты": на дорогах военные

7 - 8 декабря в Беларуси проходит проверка государственной системы реагирования на акты терроризма, сообщили в Совбезе страны.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Детали: Сообщается, что в этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения нацбезопасности.

Также запланировано временное ограничение движения граждан и транспорта отдельными дорогами общего пользования и участками местности.

В Совбезе предупредили, что будут применены имитационные средства поражения с учебной целью.

Что предшествовало:

На днях командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, поэтому украинские защитники готовятся к адекватному реагированию на это.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине.

6 декабря Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил страны.