В Беларуси проверяют систему реагирования на "теракты": на дорогах военные
Среда, 7 декабря 2022, 11:58
7 - 8 декабря в Беларуси проходит проверка государственной системы реагирования на акты терроризма, сообщили в Совбезе страны.
Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"
Детали: Сообщается, что в этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения нацбезопасности.
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Также запланировано временное ограничение движения граждан и транспорта отдельными дорогами общего пользования и участками местности.
В Совбезе предупредили, что будут применены имитационные средства поражения с учебной целью.
Что предшествовало:
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- На днях командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, поэтому украинские защитники готовятся к адекватному реагированию на это.
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- По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине.
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