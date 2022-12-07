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В Беларуси проверяют систему реагирования на "теракты": на дорогах военные

Станислав ПогориловСреда, 7 декабря 2022, 12:58
Фото: "Белта"

7 - 8 декабря в Беларуси проходит проверка государственной системы реагирования на акты терроризма, сообщили в Совбезе страны.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Детали: Сообщается, что в этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения нацбезопасности.

Также запланировано временное ограничение движения граждан и транспорта отдельными дорогами общего пользования и участками местности.

В Совбезе предупредили, что будут применены имитационные средства поражения с учебной целью.

Что предшествовало:

  • На днях командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, поэтому украинские защитники готовятся к адекватному реагированию на это.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.
  • По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине.
  • 6 декабря Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил страны.

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Темы: Беларусьвойна
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