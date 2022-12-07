В Беларуси проверяют систему реагирования на "теракты": на дорогах военные

7 - 8 декабря в Беларуси проходит проверка государственной системы реагирования на акты терроризма, сообщили в Совбезе страны.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Детали: Сообщается, что в этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения нацбезопасности.

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Также запланировано временное ограничение движения граждан и транспорта отдельными дорогами общего пользования и участками местности.

В Совбезе предупредили, что будут применены имитационные средства поражения с учебной целью.

Что предшествовало:

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