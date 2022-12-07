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Атака дрона на российский Курск: пожар тушили более суток

Среда, 7 декабря 2022, 14:18
ПОЖАР В КУРСКЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM КОЛЛАБОРАНТА ВЛАДИМИРА РОГОВА

Пожар на аэродроме возле Курска в России, который, по данным местных властей, возник после атаки беспилотника, тушили более суток.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена 3 категория сложности. Больше суток с огнём боролись свыше 200 человек".

Детали: По словам Старовойта, огонь тушили представители аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств.

Российский губернатор уверяет, что пострадавших нет.  

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