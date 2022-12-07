Зеленский снова собрал Ставку: рассмотрели энергетику и противодействие оккупантам

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами".

Детали: Во время заседания рассматривались шаги по уменьшению боевых возможностей войск российских оккупантов.

Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

Предыстория:

Днем 5 декабря Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Агрессор выпустил более 7 десятков ракет. Более 60 из них сбила украинская ПВО.

Укрэнерго сообщила, что в результате очередной массированной атаки РФ по украинской энергетике по всей Украине произойдут аварийные отключения электроэнергии.