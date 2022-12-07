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Зеленский снова собрал Ставку: рассмотрели энергетику и противодействие оккупантам

Станислав ПогориловСреда, 7 декабря 2022, 14:17
Зеленский снова собрал Ставку: рассмотрели энергетику и противодействие оккупантам
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами".

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Детали: Во время заседания рассматривались шаги по уменьшению боевых возможностей войск российских оккупантов.

Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

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Темы: Зеленскийвойна
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