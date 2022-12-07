Зеленский снова собрал Ставку: рассмотрели энергетику и противодействие оккупантам
Среда, 7 декабря 2022, 14:17
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: пресс-служба ОП
Дословно: "Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами".
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Детали: Во время заседания рассматривались шаги по уменьшению боевых возможностей войск российских оккупантов.
Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Днем 5 декабря Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Агрессор выпустил более 7 десятков ракет. Более 60 из них сбила украинская ПВО.
- Укрэнерго сообщила, что в результате очередной массированной атаки РФ по украинской энергетике по всей Украине произойдут аварийные отключения электроэнергии.